Пасха в Калининградской области – 2025: Свет Христов снова объединяет верующих Ирина ВальковаВ этом году православные христиане отметят один из самых значимых праздников — Светлое Христово Воскресение — в ночь с 19 на 20 апреля.
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