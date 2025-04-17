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Пасха в Калининградской области – 2025: Свет Христов снова объединяет верующих

Пасха в Калининградской области – 2025: Свет Христов снова объединяет верующих

Пасха в Калининградской области – 2025: Свет Христов снова объединяет верующих Ирина ВальковаВ этом году православные христиане отметят один из самых значимых праздников — Светлое Христово Воскресение — в ночь с 19 на 20 апреля.

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