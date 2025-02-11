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В странах НАТО не учли, что сделала "Курская авантюра": свежие сводки с фронтов СВО

В странах НАТО не учли, что сделала "Курская авантюра": свежие сводки с фронтов СВО

Русская армия продолжает громить врага, освобождая родную землю За день уничтожено почти 400 солдат противника, значительное количество БПЛА.

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