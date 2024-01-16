В Турции предрекли сокращение числа туристов из России

Число российских туристов в Турции может сократиться из-за дороговизны направления. Падение турпотока в популярную курортную страну спрогнозировал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии