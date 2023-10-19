Три темы, которые пытались замолчать: Пронько объяснил, почему скрывают факты

АНГЕЛ АНГЕЛ

- Если бы Н. А. Некрасов написал поэму "Кому на Руси жить хорошо?" сейчас, её бы никто не стал читать, потому что эти рожи и так каждый день показывают по телевизору… - В думе министр по социальным вопросом докладывает «народным» избранникам: — Что всем пенсионерам гарантирован с утра чай — Вопрос из зала: Он хоть с сахаром? — Министр хохочет: — Может вы еще хотите чтобы там и заварка была?…