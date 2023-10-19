Коротко, но ёмко анализируем три весьма интересные темы, о которых другие вам не расскажут, потому что заняты тем, что отвлекают ваше внимание от внутрироссийских насущных тем.
Три темы, которые пытались замолчать: Пронько объяснил, почему скрывают факты
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АНГЕЛ АНГЕЛ
- Если бы Н. А. Некрасов написал поэму "Кому на Руси жить хорошо?" сейчас, её бы никто не стал читать, потому что эти рожи и так каждый день показывают по телевизору… - В думе министр по социальным вопросом докладывает «народным» избранникам: — Что всем пенсионерам гарантирован с утра чай — Вопрос из зала: Он хоть с сахаром? — Министр хохочет: — Может вы еще хотите чтобы там и заварка была?…
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