Салливан заявил об отсутствии тревоги из-за назначения Патела директором ФБР

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не испытывает тревоги по поводу вероятного назначения сторонника теории о «глубинном государстве» Кэша Патела на должность директора ФБР.
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