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США могут признать Крым российским для разлада между Россией и Китаем

США могут признать Крым российским для разлада между Россией и Китаем

Политолог Константин Блохин полагает, что США могут признать Крым частью России, чтобы усилить влияние Запада и ослабить связи между Москвой и Пекином.

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