Рубль укрепляется в пределах 0,2 процента к основным валютным парам

На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 94,26 рублей за доллар.На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 94,26 рублей за доллар, 100,14 рублей за валютную пару EUR/RUB и 12,99 рублей за валютную пару CNY/RUB.