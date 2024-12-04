Загрутдинов: готов монолит здания будущего детского сада в Раменках

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов рассказал, что в Раменках завершены монолитные работы на стройплощадке, где возводят детский сад.
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