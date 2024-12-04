Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 186 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Сорокин
    "в Чечне самый низкий уровень преступности..." заявил Кадыров... Так оно и есть, т..к они едут к нам совершать престу...Кадыров заявил о ...
  • DEDIK
    Совсем армяшки умишко своё просрали за доллары?Армения обсуждает...
  • Вовладар Даров
    Совсем из ума выжила!!!Ахеджакова после ...

Загрутдинов: готов монолит здания будущего детского сада в Раменках

Загрутдинов: готов монолит здания будущего детского сада в Раменках

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Рафик Загрутдинов рассказал, что в Раменках завершены монолитные работы на стройплощадке, где возводят детский сад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх