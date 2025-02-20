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Царьград

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Иномарки станут дешевле. Если вернутся в Россию

Иномарки станут дешевле. Если вернутся в Россию

Шансы вернуться на рынок есть далеко не у всехОтмена санкций обсуждается пока только гипотетически. Перед всеми предположениями стоит слово "если".

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