Алексей Попов: Хэмилтон придет в Ferrari и сломает волю Леклера, либо…Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов поделился своими ожиданиями от партнерства Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в Ferrari, которое начнется в 2025 году.