Алексей Попов: Хэмилтон придет в Ferrari и сломает волю Леклера, либо…Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов поделился своими ожиданиями от партнерства Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера в Ferrari, которое начнется в 2025 году.
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