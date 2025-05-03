В Белом доме и Госдепе нервничают: новые санкции против РФ готовы, но неясно, подпишет ли их Трамп

Агентство Reuters пишет, что США готовят санкции против России из-за Украины, но не знают, подпишет ли их Трамп «Американские чиновники завершили работу над новыми экономическими санкциями против России, включая банковские и энергетические меры, чтобы усилить давление на Москву с целью заставить ее принять усилия президента Трампа по прекращению конфликта на Украине, сообщили три американских чиновника и источник, знакомый с этим вопросом», – говорится в публикации.