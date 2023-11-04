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Новости от Богданова

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Ответ В. Богданова политику Г. Гудкову на его выступление на ЮТЬУБ-канале 04.11.2023 г. о предполагаемых кандидатах на пост Путина.

Ответ В. Богданова политику Г. Гудкову о предполагаемых кандидатах на пост Путина. Согласитесь Геннадий с моим мнением по вопросу о кандидатах на пост Путина, что сколько бы нынешняя власть не назначала кандидатов на этот пост, но отсутствие кандидата от оппозиции будет означать нелегитимность избранного президента, как в России, так и за рубежом, да и всей власти.

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