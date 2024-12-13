На Украине включён «максимальный режим воровства и пи…динга» – киевский расследователь

Воровство бюджетных средств на Украине достигло максимального уровня за годы СВО. Об этом основатель проекта «Наші гроші» Юрий Николов заявил в эфире ютуб-канала «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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