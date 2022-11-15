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Оборона на перешейке Крыма ненадежна: Рожин посоветовал ВС РФ защищать берег Днепра

Оборона на перешейке Крыма ненадежна: Рожин посоветовал ВС РФ защищать берег Днепра

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти полуострова пересмотрят меры, необходимые для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры после отвода российских войск с правобережной части Херсонской области.

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