Оборона на перешейке Крыма ненадежна: Рожин посоветовал ВС РФ защищать берег Днепра

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти полуострова пересмотрят меры, необходимые для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры после отвода российских войск с правобережной части Херсонской области.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что власти полуострова пересмотрят меры, необходимые для обеспечения безопасности граждан и объектов инфраструктуры после отвода российских войск с правобережной части Херсонской области.
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