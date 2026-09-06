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Тренер «Манчестер Юнайтед» Каррик — о борьбе за трофеи: «Я чувствую, что мы можем конкурировать»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Каррик — о борьбе за трофеи: «Я чувствую, что мы можем конкурировать»

Главныц тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик поделился мнением о возможностях команды бороться за трофеи в сезоне-2026/27.

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