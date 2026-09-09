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Царьград

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Москвариум поселил рыбу паку Петровича с Принцессой Леей

Москвариум поселил рыбу паку Петровича с Принцессой Леей

В "Москвариум" на ВДНХ переселили крупную рыбу паку по имени Петрович из бизнес-центра. Его новой соседкой стала Принцесса Лея, ранее жившая в квартире в Александрове.

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