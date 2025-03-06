Politico: окружение Трампа провело тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с несколькими ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, сообщает Politico со ссылкой на депутатов Верховной рады и эксперта по внешней политике из Республиканской партии США.