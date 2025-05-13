Верховный Суд России отменил решение по делу Совкомбанка против Citibank

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России, которая ранее аннулировала судебные решения трех инстанций, связанных с взысканием около 24,1 миллиона долларов с американского банка Citibank и АО «КБ «Ситибанк», пришла к выводу, что привлечением российской «дочки» к солидарной ответственности по обязательствам Citibank было недостаточно обосновано нижестоящими судами.