Denizbank требует от российских клиентов срочно предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции

Эксперты считают, что последние действия Турции связаны с выходом 22 декабря прошлого года указа президента США о вторичных санкцияхТурецкий Denizbank просит клиентов из России срочно предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции.
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