New Balance уходит в лес: Aminé показал новую версию 992

Что получится, если воспоминание о школьном походе превратить в пару New Balance? Aminé знает ответ. Портлендский рэпер посвятил свою первую коллаборацию с линейкой MADE in USA шестому классу и поездке в Outdoor School — и превратил обычные кроссовки в маленький сувенир из детства: с деревянным жетоном, брелоками в виде лягушки и компаса и коробкой, похожей на рыболовный ящик.