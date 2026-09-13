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AntennaDaily

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New Balance уходит в лес: Aminé показал новую версию 992

New Balance уходит в лес: Aminé показал новую версию 992

Что получится, если воспоминание о школьном походе превратить в пару New Balance? Aminé знает ответ. Портлендский рэпер посвятил свою первую коллаборацию с линейкой MADE in USA шестому классу и поездке в Outdoor School — и превратил обычные кроссовки в маленький сувенир из детства: с деревянным жетоном, брелоками в виде лягушки и компаса и коробкой, похожей на рыболовный ящик.

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