New Balance уходит в лес: Aminé показал новую версию 992

Что получится, если воспоминание о школьном походе превратить в пару New Balance? Aminé знает ответ. Портлендский рэпер посвятил свою первую коллаборацию с линейкой MADE in USA шестому классу и поездке в Outdoor School — и превратил обычные кроссовки в маленький сувенир из детства: с деревянным жетоном, брелоками в виде лягушки и компаса и коробкой, похожей на рыболовный ящик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Кейт Миддлтон соч...
- ВР Настя Ивлеева ста...
- Настя Ивлеева ста...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым