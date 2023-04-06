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1958. Всемирная выставка в Брюсселе

1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Атомиум вскоре после строительства.Глядя на АтомиумАтомиумВид на Выставку с АтомиумаЦветочная карта БельгииПавильон Гражданского строительстваЭтаж Бельгийского Конго и Руанда-Урунди в Бельгийском павильонеСад за пределами павильонаСрубленное деревоСовременная архитектураВыставка современного художественного стеклаПавильон НидерландовСкульптура ФонтанПавильон РоссииПавильон СШАПавильон ЮгославииПавильон ФинляндииисточникЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :).

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