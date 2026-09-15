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Некоторые барнаульцы смогут бесплатно посещать городской зоопарк больше недели

Некоторые барнаульцы смогут бесплатно посещать городской зоопарк больше недели

Об этом сообщил директор зоосада Пенсионеры смогут бесплатно посещать барнаульский зоопарк в октябре.

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