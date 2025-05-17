Главе ведомства будет представлен доклад о результатах расследования уголовного дела о халатности сотрудницы миграционной службы в Нижегородской области

В соцмедиа сообщается о противоправной деятельности руководителя миграционной службы в городе Павлово Нижегородской области, в результате попустительства которой нарушители миграционного законодательства избегали наказания.
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