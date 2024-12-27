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Царьград

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Си Цзиньпин посетит Россию в 2025: ожидаются важные встречи и события

Си Цзиньпин посетит Россию в 2025: ожидаются важные встречи и события

В 2025 году ожидается визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Посол Игорь Моргулов рассказал о готовящихся двусторонних встречах и международных событиях, включая заседания ШОС в России и Китае.

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