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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сильвестр рекомендовал «МЮ» подписать Тодибо и Кефрена Тюрама: «Легкие и разумные трансферы. Фофана мог оказаться в клубе летом, но выбрали Амрабата»

Сильвестр рекомендовал «МЮ» подписать Тодибо и Кефрена Тюрама: «Легкие и разумные трансферы. Фофана мог оказаться в клубе летом, но выбрали Амрабата»

«[Кефрен] Тюрам и [Жан-Клер] Тодибо определенно соответствуют уровню «Манчестер Юнайтед». И я уверен, что они за ними будут внимательно следить.

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