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Путин потребовал не допустить накручивания цен на газовое оборудование

Путин потребовал не допустить накручивания цен на газовое оборудование

Президент России Владимир Путин в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференции потребовал не допустить накручивания цен на газовое оборудование и газификацию домовладений.

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