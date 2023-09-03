США реально готовы к войне с Россией - Такер Карлсон не хайпит. Как всё начнётся, рассказал Константин Сивков.
США реально готовы к войне с Россией - Такер не хайпит: Как всё начнётся, рассказал Сивков
Комментарии
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Анд
Не думаю что Москва будет ждать каких то там объявлений, думаю вмажут яо сразу по центрам принятия решений, пологаю все завертиться ближайшие дни🤔 в принципе "посейдонами" проблему существования США решат быстро, в США думаю Москва не вмажет и сдаст назад, но не сдаст, потому что это равносильно самоубийству гарантированно, а так есть шанс уцелить и пережить врага
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15 час.
Игорь Максаков
Россия не Вьетнам и не Ирак. Эта будет не то что война, а просто попытка схлестнуться с Россией, но эта попытка закончится через два часа после её начала. С их цивилизацией будет покончено навсегда, а нам придётся потом весь мир переделывать. Ну что, если такая наша участь в истории!
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11 час.
Александр Александров
Жители США, а вы готовы сдохнуть из-за каких то бредовых идей полоумного старика?
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2 час.
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