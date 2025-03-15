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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Марат Җаббаров Авиатөзелеш районындагы беренче язгы ярминкә эше белән танышты

Марат Җаббаров Авиатөзелеш районындагы беренче язгы ярминкә эше белән танышты

Бүген Татарстанда язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Алар 27 апрельгә кадәр узачак. Казанның Авиатөзелеш районындагы ярминкә эше белән ТР Премьер-министры урынбасары - Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров та танышты.

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