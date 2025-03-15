Марат Җаббаров Авиатөзелеш районындагы беренче язгы ярминкә эше белән танышты

Бүген Татарстанда язгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Алар 27 апрельгә кадәр узачак. Казанның Авиатөзелеш районындагы ярминкә эше белән ТР Премьер-министры урынбасары - Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббаров та танышты.
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