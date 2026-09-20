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Муниципалитеты Германии потребовали удвоить поступления из спецфонда

Муниципалитеты Германии потребовали удвоить поступления из спецфонда

Выделить муниципалитетам дополнительные €65 млрд (6,3 трлн руб.) из специального фонда призвал федеральное правительство управляющий директор Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Андре Бергеггер 20 сентября в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger.

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