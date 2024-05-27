Чехия выиграла ЧМ по хоккею, Леклер взял Гран-при Монако, «Панатинаикос» победил в Евролиге, Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги и другие новости

1. Чехия выиграла домашний ЧМ-2024 по хоккею, победив в финале Швейцарию (2:0). Швеция взяла бронзу, обыграв Канаду (4:2), у которой 5 подряд поражений в матчах за 3-е место и первый с 2018 года турнир без медали.