Раскрыто начало посмертного романа Маркеса, который впервые опубликуют через два дня

Посмертный роман Маркеса опубликуют 6 марта Роман “Увидимся в августе” колумбийского лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса стал одним из самых ожидаемых литературных событий года, сообщает издание El Tiempo.
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