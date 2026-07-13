Советник главы ДНР Игорь Кимаковский: ВС РФ бьют с трех сторон и создают большую дугу вокруг Краматорска

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал советник главы ДНР, ветеран боевых действий, эксперт Центра социально-консервативной политики, выпускник Серпуховского военного института Ракетных войск стратегического назначения Игорь Кимаковский в комментарии изданию Украина.
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