Доля отечественных яблок в магазинах РФ достигла почти 90%

В России доля отечественных яблок в магазинах достигла почти 90%. Это следует из аналитики, подготовленной экспертами программы лояльности «Х5 Клуба» к Яблочному Спасу, с которой ознакомились «Известия» 19 августа.
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