СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в аэропорту Сочи

t.me/Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России Следственные органы возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета Boeing 737-89P авиакомпании Smartavia в аэропорту Сочи.
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