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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бермэн – лучший гонщик Гран-при Саудовской Аравии по версии The Race, Леклер – 3-й, Хюлькенберг – 5-й

Оливер Бермэн, заменявший Карлоса Сайнса в «Феррари», стал лучшим гонщиком Гран-при Саудовской Аравии по версии портала.

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