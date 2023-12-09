В Пермском аэропорту задержаны рейсы на прилет и вылет в Новосибирск

Задержка составляет два часа.В пермском аэропорту Большое Савино задерживаются рейсы в Новосибирск. По информации, полученной с онлайн-табло аэропорта, рейс S7 5040 авиакомпании «S7 Airlines» задерживает вылет на два часа.
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