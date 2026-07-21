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Предчувствие финала: три советских актера, которые предсказали собственный уход на экране и в жизни

Предчувствие финала: три советских актера, которые предсказали собственный уход на экране и в жизни

Мир кино порой преподносит совпадения, которые сложно объяснить рационально. Полностью погружаясь в образ, артисты иногда настолько проникаются судьбой своих персонажей, что экранная трагедия начинает проступать в реальной жизни.

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