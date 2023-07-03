Карчаа: Запад хочет использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что страны Запада, поддерживающие Киев, стремятся использовать инцидент на Запорожской АЭС (ЗАЭС) для легализации своего непосредственного участия в боевых действиях на Украине.