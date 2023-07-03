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Карчаа: Запад хочет использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине

Карчаа: Запад хочет использовать инцидент на ЗАЭС для вступления в конфликт на Украине

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что страны Запада, поддерживающие Киев, стремятся использовать инцидент на Запорожской АЭС (ЗАЭС) для легализации своего непосредственного участия в боевых действиях на Украине.

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