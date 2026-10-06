Не замечали такого: как только начинается вторник — все, время сорвалось с поводка, значит, пару раз моргнуть и будет пятница? Ну да бог с ними, с делами — сделаются, а праздники сами себя не отпразднуют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым