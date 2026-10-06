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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

Не замечали такого: как только начинается вторник — все, время сорвалось с поводка, значит, пару раз моргнуть и будет пятница? Ну да бог с ними, с делами — сделаются, а праздники сами себя не отпразднуют.

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