Глава сельсовета Хабибуллин отстранен от должности из-за уголовного дела

Из-за снесенного забора чиновник обвиняется в превышении полномочий. Новосибирский районный суд отстранил главу Станционного сельсовета Новосибирского района Фанира Хабибуллина от занимаемой должности в связи с обвинением в совершении тяжкого преступления.
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