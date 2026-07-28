Пятьдесят фильмов и пустота на прощании: почему коллеги забыли Виктора Мережко, а после его ухода объявилась «любовница»

По его сценариям сняли полсотни картин, включая знаменитые «Родню» и «Полеты во сне и наяву». Виктор Мережко дружил с первыми звездами советского экрана, но на прощании с ним в Доме кино зал оказался почти пуст.
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