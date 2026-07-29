Зеленский отказался от возвращения Крыма в состав Украины Вопрос возвращения Крыма в состав Украины в настоящее время не стоит на повестке дня.
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Зеленский отказался от возвращения Крыма в состав Украины Вопрос возвращения Крыма в состав Украины в настоящее время не стоит на повестке дня.
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