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Журнал «Профиль»

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Производителя автомобильных номеров и его руководителей признали экстремистским объединением

Мещанский суд Москвы признал экстремистским объединением компанию Utal, ее польских руководителей Яцека Войцеховского и Яцека Шустака, связанного с ними российского бизнесмена Алексея Швечихина.

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