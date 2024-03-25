❗️В Севастополе в районе мыса Херсонес идут учебные стрельбы из стрелкового оружия Они продлятся ориентировочно до 10:45, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️В Севастополе в районе мыса Херсонес идут учебные стрельбы из стрелкового оружия Они продлятся ориентировочно до 10:45, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.