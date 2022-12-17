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Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения командиров о планах действий

Путин в ходе посещения штаба СВО заслушал предложения командиров о планах действий

Лидер Российской Федерации Владимир Путин в рамках посещения штаба СВО ознакомился с теми предлажениями, которые главы родов войск выдвинули относительно обозримых действий в рамках проведения специальной военной операции на украинских территориях.

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