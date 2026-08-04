Постсоветская страна отправит 20 военных на разблокирование Ормузского пролива

Латвия может отправить не более 20 военных на операции по разблокированию Ормузского пролива. Об этом свидетельствуют данные подготовленного Министерством обороны республики проекта операции, передает портал ERR.
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