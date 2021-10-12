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Скончалась жена Вахтанга Кикабидзе

Скончалась жена Вахтанга Кикабидзе

Скончалась супруга советского и грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе Ирина Кебадзе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на грузинские СМИ.

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