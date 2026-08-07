Четыре лесных пожара действуют в Иркутской области

В Иркутской области продолжается борьба с четырьмя лесными пожарами. Накануне, 6 августа, было зафиксировано два новых возгорания: одно в Балаганском районе успешно локализовано на площади 2,5 гектара, а другое в Катангском районе на площади 3,5 гектара находится в стадии ликвидации.