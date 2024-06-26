15+ женщин, которые не боятся показать себя такими, какие они есть

Чаще всего свою внешность критикуем мы сами, всматриваемся в зеркало, пытаясь найти недостатки. Одни комплексуют из-за седых волос, другие — стесняются веснушек, третьи — прячут лицо, потому что появилось какое-то маленькое пятнышко.
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