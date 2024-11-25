В Воронежской области переходивший дорогу пешеход погиб под колесами машины

40-летний водитель автомобиля «Киа», по предварительным данным, двигаясь со стороны села Рогачевка в сторону областного центра, наехал на 33-летнего жителя Волгоградской области, переходящего проезжую часть по ходу движения автомобиля на неосвещенном участке дороги в неположенном месте.